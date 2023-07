Prefeito de Canoas busca viabilizar PPP na área da saúde

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, iniciou uma série de agendas que buscam viabilizar uma parceria público-privada (PPP) na área da saúde da cidade. Em São Paulo, o chefe do Executivo e o secretário municipal de Saúde, Felipe Martini, estiveram reunidos com o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. O objetivo da visita foi obter informações sobre as PPPs realizadas na área da gestão hospitalar e buscar uma cooperação para viabilizar um modelo canoense.

Já nesta terça-feira (25), as reuniões acontecem em Brasília. Pela manhã, a agenda foi no Ministério da Saúde, e à tarde, na Casa Civil da Presidência da República, com o secretário especial para o Programa de Parceria e Investimentos, Marcus Cavalcanti. Na ocasião, será discutida a estruturação da PPP da Saúde de Canoas e a possibilidade do município acessar o programa do governo federal.

Para o prefeito, as parcerias público-privadas possibilitam que empresas idôneas participem do processo, o que promove garantias de gestões responsáveis e, consequentemente, duradouras. "Nosso objetivo é buscar exemplos de administrações que são referência nacional. Queremos implantar em Canoas um modelo eficiente e seguro para nossa população". Nos próximos dias, deverá ocorrer uma reunião na Secretaria de Saúde de São Paulo para tratar do tema.