Lajeado recebe encontro do setor de alimentos e bebidas

O termo foodtech tem representado uma tendência de mercado. Ciente desta realidade, e o Sebrae RS prepara para o dia 17 de agosto a primeira edição do Foodtech Summit. Gratuito, o evento será realizado no Auditório do Sicredi de Lajeado (Av. Piraí, 97), município-base de uma das regiões mais efervescentes da cadeia produtiva de alimentos e bebidas do Rio Grande do Sul.

Segundo a gerente regional do Sebrae RS, Liane Klein, a proposta é fazer do evento um ponto de encontro em que empreendedores e especialistas do setor irão apresentar e discutir as novidades sobre o mercado, as tendências do comportamento do consumidor, o futuro dos alimentos e bebidas, novas tecnologias e, principalmente, oportunidades de negócios. "Cada um dos conteúdos que serão vistos pode e deve servir como uma ferramenta de tomada de decisão para os negócios que compõem a cadeia produtiva atuarem ainda melhor", destaca.

Entre as atrações confirmadas estão os painéis "Ecossistema de apoio às Foodtech do RS" e "Tecnologia para resultados". Os palestrantes, a pesquisadora Ligia Zotini e o futurista e estrategista Demetrio Teodorov, também são nomes garantidos. Além de foodtechs e startups que são cases de sucesso nos seus segmentos, o evento contará com a participação de importantes atores do ecossistema empreendedor gaúcho, como o Tecnovates, parque tecnológico da Univates, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Instituto de Alimentos e Bebidas do Senai/RS.