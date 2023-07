Dia da Cerveja terá gastronomia especial em Nova Petrópolis

A cidade de Nova Petrópolis prepara uma comemoração para o Dia Internacional da Cerveja, que neste ano acontecerá no dia 4 de agosto. A ocasião é sempre marcada na primeira sexta-feira de agosto, no mundo todo. Moradores e turistas terão a oportunidade de vivenciar uma experiência única, tendo a cerveja como principal ingrediente não só nas já conhecidas cervejarias artesanais, como em outros estabelecimentos.

Hotéis, padarias, restaurantes e, naturalmente, as cervejarias locais preparam novidades para o dia. Itens como geleia, brownie produzidos com a bebida alcoolica serão oferecidos aos hóspedes, e alguns deles prometem oferecer, além do café com leite, a bebida fermentada junto ao buffet no dia.

Além disso, locais que servem a comida típica alemã vão utilizar a bebida para receitas, como no joelho de porco, sobrecoxa marinada na cerveja e até mesmo em sobremesas. Já nas cervejarias, a Edelbrau tem 12 bebidas disponíveis com receitas tradicionais, além das experimentais que entraram em linha, como a Witbier, produzida com extrato da casca de bergamota.

Já a Cervejaria Traum recebe os turistas com um barco na entrada do pub. É possível experimentar até 10 rótulos de cervejas no local, com variedades das mais leves, passando pelas frutas e mais encorpadas.