Bazar solidário busca recursos para hospital de Pelotas

O Grupo de Apoio da Beneficência Portuguesa está preparando seu próximo bazar solidário, que deve acontecer em setembro. A ideia é mobilizar moradores de Pelotas e região para buscar a doação de itens domésticos e de decoração, em bom estado, que podem ser entregues no Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência.

Itens novos, seminovos ou usados em excelentes condições e higienizados são bem-vindos. Dentre eles, antiguidades, utensílios domésticos, conjunto de louças, eletrônicos e acessórios de moda, como bijuterias, bolsas e calçados. Todos os artigos serão vendidos a preços populares e 100% da renda arrecadada será revertida em prol de enfermarias do SUS da casa de saúde.

De acordo com a coordenadora do Grupo de Apoio, Claudia Azambuja, na edição passada do evento, em junho do ano passado, o Grupo de Apoio arrecadou R$ 17 mil, recursos que foram usados para compra de fraudas geriátricas, cobertores, toalhas, colchões pneumáticos e piramidais. Parte desse montante auxiliou a reforma de um consultório do Centro Médico Integrado e de um quarto com seis leitos da enfermaria Nossa Senhora Aparecida.

O próximo bazar solidário acontecerá de 18 a 23 de setembro, na Galeria Malcon de Pelotas. O Grupo de Apoio mantém um brechó permanente, dentro da Beneficência Portuguesa, de terça a quinta-feira, das 13h30 às 17h.