Frederico Westphalen terá mais quatro câmeras de monitoramento

O sistema de cercamento eletrônico de Frederico Westphalen receberá reforço nos equipamentos de segurança, neste segundo semestre de 2023. De acordo com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Alessandro Molossi, mais quatro câmeras serão instaladas em pontos estratégicos - definidos pelas forças de segurança pública.

Além disso, nos próximos meses, deve ser instalado em caráter de testes e como forma de complemento, um totem ostensivo dae segurança, estrutura que contará com quatro câmeras em 360 graus, comunicação imediata com as forças policiais e internet pública sem fio. "Assim que confirmado, será algo inovador para o município, já que ficará na Praça da Matriz, bem no Centro do município. Faremos um período de testes e, após comprovada a eficiência, finalizaremos os procedimentos legais para contratação, proporcionando maior segurança para a população", destaca Molossi.

Atualmente o sistema conta com 24 câmeras do projeto inicial mantido pela prefeitura e mais 40 câmeras de terceiros, totalizando 64 equipamentos de monitoramento. Todas as câmeras estão espelhadas nas salas de monitoramento da Brigada Militar e Polícia Civil e têm auxiliado estes órgãos na elucidação dos fatos, além de apoiar nas investigações, coibir delitos e trazer maior segurança à população da cidade