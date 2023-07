Vendas crescem 1,2% em Gramado e Canela no início do inverno

Durante as primeiras semanas desde o início oficial do inverno, em 21 de junho, o faturamento online médio por estabelecimento na Serra Gaúcha teve um crescimento tímido, de apenas 1,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados levantados pela Planne, startup que desenvolve soluções de e-commerce para cerca de 100 empresas de Gramado e Canela, mesmo esse resultado superou as expectativas, uma vez que a tendência indicava uma redução de 5% em relação a 2022.

conforme esperado pelas empresas Apesar desse pequeno crescimento, houve uma redução de 7,7% no ticket médio,. A redução foi menor do que o esperado, já que havia uma previsão de decréscimo de 15%. "O resultado acabou sendo positivo, com em uma pequena melhora de 1,2% se comparado com 2022", analisa Gregório Nardini, CEO da startup.

O volume médio de compras teve um aumento de 9,6% e os restaurantes temáticos seguem sendo a atração mais procurada pelos consumidores. Os passeios e os parques também registraram um aumento na procura, com 23,2% e 15,4%, respectivamente.

A região Sudeste representa a maior quantidade de turistas durante o inverno, com 37,1% do público. No entanto, o Sul está bem próximo, com 34,8%, e foi a região que apresentou o maior crescimento, com 22% a mais de público em comparação a 2022. "Apesar disso, o Nordeste e o Centro-Oeste tiveram uma redução de 8,4% na demanda, representando agora 23,3% do público", observa Nardini.