Prefeitura mostra dados de combate à estiagem em Santa Maria

Nesta segunda-feira (24), a prefeitura de Santa Maria, por meio da Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, fez a apresentação dos serviços prestados entre 1º de janeiro e 12 de julho, período em que a cidade sofreu com a estiagem. Entre os dados apresentados, foram mencionados 240 pontos que receberam a água entregue pela prefeitura, que beneficiaram 514 famílias, sendo 112 na área urbana e 402 na área rural.

Conforme levantamento da Defesa Civil, as entregas de água auxiliaram 1.713 pessoas. O Executivo ainda entregou reservatórios e tanques para ajudar as famílias atingidas pela estiagem. Também foram entregues 2.885 cestas básicas, sendo 1.685 arrecadadas em função da estiagem e 1.200 repassadas ao município pelo Banco de Alimentos. As 2,8 mil foram entregues a famílias afetadas durante o período de forte seca de Santa Maria.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural, também construiu 240 bebedouros, 36 microaçudes pelo Irriga SM. E reeditou a lei do Auxilio de Amparo à Agricultura Familiar (AMAAF), que terá o edital publicado nas próximas semanas. "Fica aqui o agradecimento, meu e do Jorge, por todo o trabalho desenvolvido por todos para que ajudaram o nosso município neste momento de dificuldade, que foi mais esta estiagem em Santa Maria. Nas adversidades, conseguimos aprender e, claro que não queremos mais estiagens, mas acredito que cada vez que passamos por uma situação como esta aprendemos mais e ficamos mais preparados para lidar com dificuldades semelhantes no futuro. Mais uma vez, muito obrigado a todos e sigamos em frente", salientou o prefeito em exercício, Rodrigo Decimo.