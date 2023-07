Ruas de Passo Fundo recebem obras de asfaltamento

A cidade de Passo Fundo está passando por uma série de obras de infraestrutura, no Centro, nos bairros e no interior. Além da revitalização das avenidas Presidente Vargas, Scarpellini Ghezzi e da Araucária, na Roselândia, do asfaltamento do principal acesso ao distrito de Bom Recrei, a prefeitura está trabalhando na recuperação de 12 vias estratégicas para o trânsito. Este projeto está em andamento com dois pacotes, incluindo o asfaltamento, sinalização, reforços na drenagem e iluminação em LED de 18 quilômetros e 178 quadras.

A recuperação destas 12 vias foi dividida em dois pacotes, executados simultaneamente. O pacote 1 abrange 96 quadras, entre o Centro e os bairros Annes, Boqueirão e Vera Cruz, contemplando as ruas Uruguai, Paissandu, Teixeira Soares, Moacir da Motta Fortes, Gelson Ribeiro e Avenida Rio Grande. Já o pacote 2 totaliza mais 82 quadras, nos bairros Fátima, Victor Issler, Cidade Nova, Annes, Rodrigues e Cruzeiro, nas ruas Bento Gonçalves, Fagundes dos Reis, Capitão Eleutério, Lava Pés, Senador Pinheiro e João de Cesaro.

Conforme o secretário de Obras, Rubens Astolfi, o novo asfalto já foi colocado nas ruas Gelson Ribeiro, Teixeira Soares, João de Cesaro e Senador Pinheiro. "Já concluímos estas quatro vias. Posteriormente, com a indicação da empresa responsável, elas passarão pelo processo de sinalização horizontal, que será feito pela Secretaria de Segurança", enfatiza.

Atualmente é realizado o asfaltamento da rua Bento Gonçalves. Além disso, a avenida Rio Grande recebe as intervenções no sistema de drenagem, etapa anterior às obras de asfalto. "As intervenções envolvem toda a qualificação das vias e são feitas de forma paralela, em vários pontos da cidade, a fim de que sejam concluídas o mais rapidamente possível", considera Astolfi.