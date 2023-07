Projeto Lean tem novo etapa em hospital de São Leopoldo

O Hospital Centenário, de São Leopoldo, recebeu representantes do Beneficência Portuguesa de São Paulo para implantação do projeto Lean nas Emergências. Salua Andrade e Ruan Fernandes chegaram à instituição nesta segunda-feira (24) para dois dias de atividades.

As atividades envolvem visitas ao hospital, além de apresentação dos conceitos do projeto e seus indicadores. O projeto Lean é vinculado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), coordenado pelo Ministério da Saúde, e busca aplicar técnicas e ferramentas de qualidade e eficiência operacional, usualmente adotadas na engenharia de processos, para aprimorar os fluxos e estruturas de unidades assistenciais do SUS.

Ao agradecer a acolhida, a especialista em processos pela Beneficência Portuguesa, Salua Andrade, destacou a importância da integração de todos os setores para que o Lean tenha efetividade. "Todos fazem parte do tratamento do paciente", disse. Ruan Fernandes, consultor médico pela Beneficência Portuguesa, parabenizou o Hospital Centenário por ter sido selecionado para o projeto e lembrou dos benefícios que serão deixados para o paciente. "Estaremos implantando uma trilha interessante de formação e conhecimento com reflexos positivos", afirmou.

Representando a Fundação Municipal de Saúde, Roberta Pires Bazzo destacou o papel das ferramentas para a saúde pública. "São ferramentas para qualificar a assistência ao usuário e o processo de gestão como um todo."

No ano de 2020, o Hospital Centenário esteve entre as 40 instituições de saúde selecionadas em todo o Brasil para participar do Projeto Lean nas Emergências, que tem como objetivo reduzir a superlotação dos serviços de urgência e emergência de hospitais públicos e filantrópicos. O principal objetivo da iniciativa é combater a superlotação hospitalar nas mais diversas áreas de atendimento: emergência, internação, exames diagnósticos, centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva.