Campanha de agasalhos lançada em Pelotas arrecada mais de 32 mil peças para famílias vulneráveis

A Campanha do Agasalho e Alimentos 2023, lançada em maio pela prefeitura de Pelotas, já arrecadou 32,2 mil peças, entre roupas, calçados e cobertores, nos 19 pontos de doação e por iniciativa de pessoas ou grupos pela cidade. Com o slogan "AquecePel: Compartilhe Solidariedade", a arrecadação continua. Roupas de inverno para o público infantil e masculino, além de calçados e cobertores, seguem com mais demandas.

Os itens serão entregues para pessoas em situação de rua, famílias vulneráveis e crianças, adolescentes e idosos que vivem nos dez abrigos públicos de Pelotas. De acordo com o titular da Secretaria de Assistência Social (SAS), Tiago Bündchen, tendo em vista que ainda há previsão de baixas temperaturas e muita chuva nos próximos meses, é importante que a população continue a contribuir com a campanha AquecePel.

Além das 32 mil peças entregues pela população, cerca de 100 mil itens foram recebidos via Receita Federal. Em torno de 40 mil já foram encaminhados para os usuários dos abrigos e entidades parceiras do Município. A maioria eram roupas íntimas femininas. Outras 3,9 mil peças de roupas, calçados e cobertores foram doados pela Defesa Civil do Estado.

Para fazer uma doação, a comunidade pode se dirigir à sede da Secretaria de Assistência Social, à rua Marechal Deodoro, 404, ou aos outros 19 pontos de arrecadação espalhados pela cidade e listados abaixo. Além de agasalhos, alimentos e ração para animais de estimação são arrecadados.