Prevista para outubro, Fearg ganha reconhecimento duplo

A maior feira a céu aberto de Gravataí agora é reconhecida também pelo Ministério do Turismo e pelo Estado do Rio Grande do Sul. Há pouco mais de três meses da sua nona edição, a Feira Agrorural e Turística de Gravataí (Fearg) tornou-se o primeiro evento turístico do município a estar nas agendas nacional e estadual.

De acordo com a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo a iniciativa de inserir o evento nestas duas importantes esferas, deu-se após o governo municipal voltar o olhar para a expansão turística do município. "Esse é um primeiro passo. Após consulta, identificamos que Gravataí não possuía eventos cadastrados e nada melhor que a Fearg, que é um dos maiores eventos de Gravataí, para estrear a chegada do município nos calendários nacional e estadual", destacou o secretário substituto da pasta, Rodrigo Silva.

Promovida pela prefeitura de Gravataí, em 2022 a Fearg bateu todos os recordes de público, recebendo mais de 30 mil pessoas durante os quatro dias de feira. A expectativa para este ano é que a feira dobre de tamanho, uma vez que ocorrerá no novo Parque Municipal de Eventos.

Com o objetivo principal de fomentar o desenvolvimento econômico do município, valorizar a agricultura local, estimular o empreendedorismo e impulsionar o turismo, a Fearg, ocorrerá entre os dias 26 e 29 de outubro. A feira é considerada uma oportunidade para os agricultores e produtores rurais exporem seus produtos, estabelecerem contatos comerciais e divulgarem suas atividades para um público mais amplo. No ano passado, a feira gerou cerca de R$ 1 milhão em negócios aos produtores, expositores e vendedores em geral que participaram da feira na cidade.