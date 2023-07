Prefeitura emite licença para obras do Stok Center em Venâncio Aires

A Rede Comercial Zaffari recebeu, no fim da semana passada, a Licença de Instalação da unidade Stok Center em Venâncio Aires. O documento foi emitido pela secretaria municipal de Meio Ambiente . Com isso, a empresa pode iniciar as obras no terreno de 30 mil metros quadrados, localizado ao lado do ginásio poliesportivo no Parque do Chimarrão.