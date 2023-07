Cidade de Agudo bate o recorde de maior cuca já produzida no Brasil

A cidade de Agudo, na região central do Estado, agora figura no livro dos recordes. Isso porque, durante a Volksfest, tradicional evento alemão do município, foi produzida a maior cuca já feita no Brasil. No fim de semana, os visitantes puderam levar um pedaço do doce, que mediu quase 185 metros, teve 1.654 quilos e 14 sabores diferentes.

Para bater o recorde foram utilizados 520 kg de farinha de trigo, 600 kg de açúcar, 960 ovos, 200 litros de leite, 30 kg de banha, 35 kg de manteiga, mais os recheios que, somados, resultaram em mais de 300kg. Sabores como chocolate, uva, banana, doce de leite e abacaxi estavam entre os escolhidos para a receita.

Foi a primeira vez que o Rio Grande do Sul terá representante no desafio de Maior Cuca do Brasil. A criação é uma iniciativa que visa promover a cultura local, a gastronomia tradicional e incentivar o turismo na região. O recorde estava com a cidade de Blumenau (SC), com uma cuca de 172 metros. O tamanho da cuca de Agudo é relativo a 2 mil doces, se fossem vendidos de forma individual. Toda a produção foi oferecida aos visitantes da festividade.

A atividade foi acompanhada pelo RankBrasil, versão brasileira do Guinness World Records, popularmente conhecido como Livro dos Recordes Mundiais. A cidade tem se destacado cada vez mais na cena gastronômica graças à sua rica herança cultural alemã e à produção de morangos e cucas tradicionais. Agudo também é conhecida por seus cafés coloniais e uma variedade de pratos típicos.