Residencial é inaugurado para pacientes do Hospital Colônia de Itapuã

O processo de desinstitucionalização dos pacientes do Hospital Colônia de Itapuã (HCI), em Viamão, na Região Metropolitana, teve mais um capítulo na semana passada. A prefeitura inaugurou o Serviço Residencial Terapêutico Casa das Palmeiras, um espaço de mais de 400 metros quadrados, que vai receber 12 pacientes do HCI.

Com o novo serviço, já são 21 os pacientes do HCI com uma nova moradia. "Mesmo com um enfrentamento difícil, nunca deixamos de pensar e olhar para cada uma daquelas vidas que estavam dentro do hospital. O Casa das Palmeiras, assim como o Residencial Solar, é o marco de uma nova vida com mais dignidade e respeito para essas pessoas", diz a secretária municipal de Saúde, Michele Galvão.

"O Serviço Residencial Terapêutico Solar foi inaugurado em outubro de 2022, sendo o primeiro acolher pacientes do Hospital Colônia Itapuã. Agora, estamos inaugurando o Casa das Palmeiras, que vai abrigar mais 12 pessoas. O Residencial Morada Itapuã está em construção e, gradativamente, todos terão sua casa com dignidade e respeito", resume a supervisora da Saúde Mental, Vanessa Bettiol.