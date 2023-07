Aos 90 anos, pesquisadora de Bento obtém título de mestre

O campus universitário de Bento Gonçalves da Universidade de Caxias do Sul (UCS) pôde conviver, novamente, com a ex-professora Ancilla Dall'Onder Zat, desta vez enquanto aluna do Programa de Pós-Graduação em História. Aos 90 anos, a pesquisadora, mestre e doutora em Educação defendeu sua dissertação de Mestrado Profissional em História, intitulada "Sonhos dos Imigrantes Italianos e os Caminhos de Esperança: Distrito de São Pedro, Bento Gonçalves - RS" neste mês

O estudo sobre a imigração italiana no distrito de São Pedro teve como eixo o legado imigratório e sua valorização pelos descendentes e moradores da localidade, com análise sobre o processo imigratório e sua relação com o desenvolvimento econômico do distrito na percepção dos moradores. A escolha do local para o estudo está conectada à origem da autora, que nasceu e viveu por quase 11 anos na região, onde, após concluir o bacharelado e a licenciatura em Pedagogia, retornou como professora. Nas diversas especializações, no mestrado e doutorado em Educação e durante o pós-doutorado, o caminho da pesquisa sinalizava para a prática aplicada na docência.

Os 44 anos de atuação no Ensino Superior e na Pós-Graduação, somados ao exercício do magistério no Ensino Fundamental e Médio e ao fascínio pela História oportunizaram a Ancilla o conhecimento histórico sobre a Educação, a Matemática e a construção do conhecimento estatístico interdisciplinar, além de revisitar a história da América. Agora, ela agrega a titulação no campo da História ao currículo acadêmico por apreço e interesse cultural no tema.

Ancilla lembrou dos momentos que, além de pesquisar, participou ao longo da vida - o que evidencia a importância da memória na construção. "Foi uma viagem ao meu passado, desde a infância. Eu revivi toda a minha história", contou, emocionada. "O trabalho me fez lembrar de toda uma perspectiva de vida, já que ele também marca a minha caminhada na UCS", acrescentou.

Além da dissertação, que será disponibilizada no repositório institucional da UCS, a pesquisa resultou na organização de um álbum ilustrado com aquarelas, registrando as percepções dos interlocutores entrevistados. Em agosto, os sete entrevistados receberão exemplares no lançamento da obra, que ficará disponível para consulta. O produto, com registro de memórias, fotografias e aquarelas, se tornará referência, retratando pontos histórico-culturais relevantes para o distrito de São Pedro e o roteiro turístico Caminhos de Pedra.