Comusa prepara edital de obra da ETE Luiz Rau

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau salto no tratamento de esgoto, alcançando mais de 50% e ficando mais próximo de atingir o Marco Regulatório do Saneamento. A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo finalizou a preparação do edital e abrirá, nesta semana, a licitação para a construção da. Com a estação, o município dará um, alcançando mais de 50% e ficando mais próximo de atingir o Marco Regulatório do Saneamento.

O investimento será de mais de R$ 70 milhões e a previsão de conclusão é no final de 2024. O vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, falou sobre a obra. "Recuperamos, refizemos o projeto, conseguimos as licenças ambientais, resolvemos as questões burocráticas, fizemos a licitação da terraplanagem, estamos concluindo ela agora e, finalmente, conseguimos publicar o edital", destaca. "Agora, é questão de tempo e de seguir os prazos legais até dar início oficial à obra", aponta.

A expectativa é que a ordem de início seja dada em setembro. Após a conclusão da primeira etapa, a Comusa vai dar continuidade ao projeto, que conta com mais duas etapas.