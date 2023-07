Parque da Baronesa é fechado por tempo indeterminado em Pelotas

o Parque da Baronesa será fechado para manutenção. Em virtude do ciclone extratropical que atingiu Pelotas na semana passada A prefeitura de Pelotas informaou, na sexta-feira (21), que. Em virtude do, diversas árvores no interior do parque foram danificadas, apresentando estado comprometido e risco de acidentes.

Para reduzir as possibilidades de queda de galhos, equipes da Secretaria de Qualidade Ambiental atuarão nos serviços de supressão e poda das irregularidades arbóreas. Considerando a necessidade de reparo em áreas públicas abertas, como ruas e avenidas interditadas pelos estragos do ciclone, as equipes concentraram os serviços, inicialmente, nesses locais, priorizando o atendimento à população. O parque será reaberto assim que os serviços de reparos forem concluídos, durante a esta semana.

A cidade de Pelotas foi uma das mais atingidas pelo ciclone. Por conta disso, na semana passada, foi decretada situação de emergência no município