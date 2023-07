Passo Fundo vai distribuir R$ 40 mil em prêmio literário

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, confirmou, durante encontro com escritores na Academia Passo-Fundense de Letras (APL), o repasse de recursos para a 4ª edição do prêmio literário Cidade de Passo Fundo. Neste ano, serão distribuídos R$ 40 mil para contemplar autores selecionados em cinco categorias: conto, crônica, infantil, poesia e romance.

Aos escritores presentes na atividade, o prefeito destacou outras iniciativas para estimular e fomentar o cenário artístico e cultural do município, reiterando que todas as manifestações devem ser acreditadas e potencializadas. "Nosso Funcultura, por exemplo, tem atendido a todas as setoriais, garantindo não apenas que os produtores sejam contemplados, mas também a comunidade seja beneficiada", comentou.

Com valor ampliado em relação às edições anteriores, o prêmio literário, em 2023, premiará os três primeiros colocados em cada categoria com valores de R$ 4 mil, R$ 2.500 e R$ 1.500, respectivamente. Para a secretária Municipal de Cultura, Miriê Tedesco, elevar o valor do prêmio literário é uma demonstração concreta de valorização. "Estamos trabalhando focados na valorização dos escritores e potencialização da produção literária em Passo Fundo", disse.

Durante a reunião, a presidente da Academia Passo-Fundense de Letras, Marilise Lech, reiterou a importância desta parceria com o Município. "Este prêmio é uma possibilidade de avançarmos e descobrirmos novos talentos literários em nosso município", avaliou ela. O edital com o cronograma e as diretrizes para a participação dos autores locais será publicado nos próximos dias.