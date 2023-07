Atropelamentos de animais na ERS-040 têm queda de 70%

Bugios-ruivos, ouriços, gambás e outros mamíferos já estão aprendendo a atravessar a ERS-040, no município de Viamão, em segurança. Durante as atividades de monitoramento dos 21 passadores aéreos, instalados pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), foram registradas imagens dos animais utilizando as pontes de corda com familiaridade.

Desde a implantação, em outubro de 2022, todo o processo de adaptação e utilização das pontes pelos animais tem sido acompanhado. As imagens captadas fazem parte da etapa de monitoramento de uso dos passadores pela fauna.

Conforme o registro oficial de atropelamentos de fauna, entre janeiro e abril de 2023, após a instalação das passarelas, foram registradas 80 mortes de animais. No mesmo período do ano passado, 262, uma redução de 70%.

Os especialistas do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Nerf/Ufrgs) explicam que a fase ainda é de reconhecimento e adaptação da fauna às novas estruturas. É esperado que haja um aumento na aprendizagem dos animais com o passar do tempo, refletindo na diminuição dos atropelamentos.

De acordo com a gerente de engenharia da EGR, Camila Roberta Kohler, as pontes de corda estão instaladas em seis zonas críticas da ERS-040, entre o quilômetro 13 e o 16, no quilômetro 21 e entre o 39 e o 42, ambos em Viamão. "São estruturas específicas para animais que se deslocam pelas copas das árvores, oportunizando o deslocamento para que eles encontrem um caminho seguro para o cruzamento entre os dois lados da rodovia", explicou.