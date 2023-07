Placas da rota do cicloturismo serão instaladas em agosto em Taquara

A Rota do Cicloturismo de Taquara contará com 41 placas novas na zona rural e 22 na zona urbana, além de nove marcos indicativos, que serão instalados em agosto deste ano. O investimento é de R$ 104.8 mil com recursos oriundos do programa estadual Avançar no Turismo.

Segundo a prefeita Sirlei Silveira, tal conquista foi possível graças ao empenho da Secretaria de Captação de Recursos junto à Secretaria de Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade e Trânsito. "Nosso interior tem muitas belezas pouco conhecidas, que poderão ser prestigiadas durante a prática do ciclismo, importante atividade física executada por muitos taquarenses e moradores das cidades vizinhas. O turismo rural contribuirá para o desenvolvimento econômico no interior de Taquara, que conta com 6 distritos, formados por 32 localidades. A municipalidade ganhará muito com esta rota", destacou a chefe do Executivo.