Antônio Prado sedia evento com a presença de 1 mil profissionais da área pedagógica na terça-feira

O encontro pedagógico promovido pela cooperativa Sicredi Ibiraiaras RS/MG, em parceria com a prefeitura de Antônio Prado será realizado na terça -feira (25), a partir das 11h. . O evento reunirá cerca de 1 mil profissionais da educação, entre gestores municipais, diretores e professores dos 19 municípios da área de atuação da cooperativa que representam mais de 86 escolas públicas.

Será uma oportunidade para os participantes se atualizarem e se inspirarem com ideias inovadoras sobre educação. Em Antônio Prado, desde 2019, quatro escolas municipais, duas estaduais e a Apae fazem parte do programa, proporcionando aos alunos da pré-escola até a quinta série a oportunidade de desenvolver projetos inovadores voltados para o setor do cooperativismo, que contam com a orientação de uma assessora pedagógica do Sicredi.

"O projeto fortalece o compromisso com a excelência educacional e o desenvolvimento integral dos estudantes, é uma iniciativa que contribui com o processo de aprendizagem e estabelece uma cultura mais solidária e participativa", acrescenta o prefeito de Antônio Prado, José Roberto Dalle Molle.

O programa A União Faz a Vida desenvolveu mais de trezentos projetos em 2022, todos baseados nos valores cooperativistas. No Rio Grande do Sul, a iniciativa foi realizada em cidades como Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Muliterno, David Canabarro, Ciríaco, Ibiraiaras, São Jorge, Guabiju, Protásio Alves, Nova Prata, Nova Bassano, André da Rocha, Santa Juliana e Sacramento, além de Antônio Prado.