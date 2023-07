Santa Maria investe R$ 70 milhões na construção de perimetral

A prefeitura de Santa Maria deu início às obras da nova Avenida Perimetral, que irá conectar as regiões sul e leste da cidade e contará com quatro vias, paisagismo, iluminação pública, sinalização e ciclovias. As intervenções começaram no primeiro de dois lotes, e corresponde a um trecho de dois quilômetros de extensão no bairro Diácono João Luiz Pozzobon.

Neste primeiro lote, a obra está orçada em R$ 25.8 milhões. Os serviços estão a cargo da Prefeitura, da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que fará a implantação da rede cloacal e pluvial, e do Consórcio Della Pasqua - FZ Construções - Brita Pinhal, união de empresas vencedoras da licitação. A primeira etapa da obra consiste nas escavações para drenagem cloacal e pluvial e já teve início. O prazo para conclusão é de nove meses.

A avenida terá um total de seis quilômetros de extensão com oito intersecções. A obra deve facilitar o deslocamento principalmente, de veículos pela BR-392 em direção ao bairro Camobi, servindo de opção além das faixas Velha e Nova de Camobi. A perimetral vai interligar os bairros Tomazetti, Lorenzi, Diácono João Luiz Pozzobon e Camobi e o distrito de Pains. A avenida também vai possibilitar que todo o esgoto cloacal do bairro Camobi seja levado até a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Lorenzi, a partir da construção de um emissário de esgotamento sanitário, a ser executado pela Corsan.

"A nossa nova perimetral um investimento total de mais de R$ 70 milhões. Certamente esse será um dos grandes símbolos do desenvolvimento de Santa Maria. É uma obra importantíssima não somente para a nossa cidade, mas para toda a região e, inclusive, para o nosso Estado" declara o prefeito Jorge Pozzobom.

O segundo lote possui quatro de extensão. Este trecho está orçado em cerca de R$ 52 milhões. Conforme o secretário de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, José Antônio de Azevedo Gomes, a previsão é de que a licitação para este lote seja aberta em agosto e que as obras tenham início em novembro deste ano, com o prazo de 14 meses para serem concluídas.

Os recursos são oriundos do contrato de Programa para Prestação de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, firmado entre a prefeitura e a Corsan. Em 2021, a partir de uma necessidade estabelecida pelo Marco Legal do Saneamento, o contrato foi atualizado por meio de aditivo e prorrogado até 2062. Na ocasião, foi determinada a destinação de recursos para a infraestrutura do município, incluindo a perimetral que está em construção.