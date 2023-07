Santo Ângelo promove festival de tortas em setembro

Foi realizado o lançamento da 16ª edição do Festival Cidade das Tortas, que será realizado de 6 a 10 de setembro, no Centro Histórico de Santo Ângelo. O evento integra as comemorações dos 150 anos de Santo Ângelo.

A atração vai contar com estrutura de 1,4 mil metros quadrados. A expectativa dos organizadores é receber 60 mil visitantes e comercializar mais de 60 mil fatias de torta. Serão 20 empresas participantes. A estrutura e as atrações paralelas do festival foram apresentadas pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Batista Santos da Silva, e a produtora cultural Odila Motta.

Em conjunto com o Cidade das Tortas ocorre o Festival de Bandas Marciais, promovido em conjunto com a 14ª Coordenadoria Regional de Educação, previsto para 10 de setembro. De quarta a domingo, no Salão Paroquial da Catedral, também irá ocorrer a segunda edição do Liquida Santo Ângelo, reunindo cerca de 50 empresas com ofertas especiais de produtos diversificados.

Também serão apresentadas atrações artísticas em parceria com o Sesc e a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes. E um atrativo especial será a torta de 150 metros, que será servida aos visitantes. A programação completa será divulgada nas próximas semanas.