Santana do Livramento e Rivera promovem festival binacional

O Festival Binacional de Enogastronomia, conhecido como Fronte(i)ra, realiza sua oitava edição de 28 de julho a 5 de agosto, na fronteira entre Brasil e Uruguai. Participam as cidades de Santana do Livramento e Rivera. Os visitantes poderão conhecer a produção local, a culinária tradicional, a cultura e o potencial turístico desta região, para além do já consolidado turismo de compras.

Ao longo dos oito anos, o festival vem destacando as potencialidades, as singularidades e as diversidades da fronteira seca entre as duas cidades. Pela primeira vez, o tema sustentabilidade vai ser tratado de forma transversal e em parceria com o projeto Fronteira da Paz Sustentável, iniciativa que conta com o financiamento da União Europeia com o objetivo de promover a aplicação de práticas de economia circular na gestão de resíduos sólidos urbanos.

Na programação do evento está, além do enfoque enogastronômico, a Feira do Livro, o espaço da erva mate, o espaço inovação e sustentabilidade e os concursos de doces e de pratos à base de arroz. Além de mais longo - nove dias - com uma intensa programação, o festival também integra o calendário de festividades em comemoração aos 200 anos de Santana do Livramento.

Estão programados para ocorrer 13 fóruns binacionais de debates, sete minicursos, cinco aulas de cozinha, oficinas, palestras, Feiras Binacionais de Produtos locais e regionais (carne, mel, queijo, vinho, azeite de oliva, artesanato e agricultura familiar). São esperadas 40 mil pessoas para usufruir da enogastronomia que une essas duas cidades. "Quando idealizamos o Festival Binacional, o objetivo era dar ao morador da fronteira e aos visitantes um encontro reunindo produção de alimentos e vinho, como um fator de atração turística e integração sociocultural para todos", diz a chef e curadora do evento, Jussara Dutra.