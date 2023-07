Unisinos oferta curso voltado para migrantes em São Leopoldo

A Unisinos oferece, por meio do programa Português como Língua de Acolhimento (PLAc), aulas gratuitas de língua portuguesa para migrantes. As aulas em São Leopoldo começaram a ser ministradas em 2021. Hoje, o PLAc atende migrantes vindos da Síria, Venezuela, Haiti, Cuba e República Dominicana.

Coordenadora do programa, Graziela Andrighetti explicou que a ideia de ensinar português para estrangeiros já existia na Unisinos. "O ensino de português para migrantes na universidade já acontecia com ações específicas de um curso ou de outro, de forma menos organizada. Então, já está na vida da Universidade há muito tempo", comenta. Contudo, o programa ganhou forma em 2018, com a parceria com a Prefeitura de Esteio.

Migrante da República Dominicana, Damar Arias já estava familiarizado com a língua portuguesa, mas buscava mais fluência ao entrar no PLAc. "Eu precisava ter mais conversas em português e isso me ajudou muito. Por isso, foi bom ter uma aula com pessoas diferentes e que falavam a língua", explica. As aulas do PLAc, conta Arias, o ajudaram muito a conseguir um emprego. "Estou trabalhando, tenho carteira assinada e o projeto me ajudou a preparar meu currículo, a ter melhor comunicação e a conhecer o sistema de emprego no Brasil", comenta.