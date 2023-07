Novo Hamburgo reforça o patrulhamento nas escolas municipais

A prefeitura de Novo Hamburgo anunciou, nesta quinta-feira (20), que está preparando uma série de medidas para ampliar a segurança nas escolas municipais. A partir da recente formatura de novos guardas municipais, as secretarias municipais de Educação e de Segurança estabeleceram ações que possibilitam mais tranquilidade para a comunidade escolar.

Entre as medidas, o município irá adquirir novos veículos e ampliar o programa Escola Mais Segura, que conta com rondas frequentes no entorno de escolas pré-definidas a partir de critérios como vulnerabilidade, localização e ações de vandalismo, com protocolos de conduta diante de situações envolvendo a segurança nas instituições. Outra medida será ampliar o sistema de vigilância por câmeras para todas as escolas. Atualmente, 50 escolas contam com o sistema, que compartilha as imagens em tempo real no Centro de Comando e Controle (C3) da Guarda Municipal, onde são monitoradas por servidores contratados especialmente para esta tarefa. O sistema permite inclusive o reconhecimento facial de todas as pessoas que circulam nos educandários municipais da cidade do Vale do Sinos.

Além disso, a ideia da prefeitura com esse conjunto de ações é manter presença permanente de guardas municipais em outras escolas municipais, também definidas a partir de critérios como vulnerabilidade, localização e ações de vandalismo, conforme levantamento feitos pelas pastas. As equipes diretivas de todas as escolas municipais já dispõem de aplicativos no celular com botão de emergência, interligado diretamente no C3. Uma vez acionado, a resposta é imediata com o envio da patrulha que esteja mais próxima do local. Há ainda sistema de alarmes instalados em todos os estabelecimentos de ensino municipais e também conectado com o C3.