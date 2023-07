Produção de leite deve render R$ 20 milhões a produtores em Venâncio Aires

A produção de leite deve alcançar R$ 20,7 milhões neste ano em Venâncio Aires, um aumento de 12% em relação a 2022. A estimativa é do escritório local da Emater/RS Ascar. O dado foi apresentado durante reunião do Relatório Socioeconômico da Cadeia Produtiva do Leite, realizada nesta semana.

Conforme o assessor da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Gustavo Von Helden, o município conta com 91 produtores que comercializam leite para as indústrias, contabilizando mais de 7 milhões de litros do produto por ano. Além disso, a atividade leiteira, presente nos nove distritos, soma rebanho de 1.300 vacas.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Gilberto dos Santos, complementou que o município abriga, ao todo, 3.100 propriedades que têm como atividade a produção de leite e seus derivados. "A produção leiteira no município já está consolidada, contribuindo na diversificação das atividades agropecuárias", ressaltou o secretário.