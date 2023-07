Santa Maria terá conjunto habitacional com 500 apartamentos

Santa Maria está próxima de ser aprovada pelo governo federal para dar início à construção de três conjuntos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. O município da região central teve aprovada a proposta pela Caixa Econômica Federal. O empreendimento deve ser construído na avenida Osvaldo Cruz, oferecendo 500 apartamentos de aproximadamente 45 metros quadrados.

O local onde os prédios serão construídos tem área de 25 mil m². Por contar com escolas e unidades de saúde num raio de 1,5 km, o empreendimento é classificado como padrão superior, fato que também favorece o município na disputa por esse programa. "Uma casa significa cidadania, significa dignidade. Por isso, o projeto das novas 500 habitações vai ajudar quem mais precisa", afirmou o prefeito Jorge Pozzobom.

O cidadão sorteado para uma das unidades pela Caixa, por meio do Cadastro de Habitações, formulado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, pagará prestações conforme a sua renda bruta mensal declarada. Para pessoas com renda de até R$ 1.320,00, o valor da prestação será de 10% do valor da renda, enquanto para pessoas com renda de R$ 1.320,01 até R$ 2.640,00, o valor da prestação será de 15% do valor da renda

Cada um dos conjuntos tem prazo de 18 meses para ser finalizado, mas isso não significa que os três sejam iniciados ao mesmo tempo. Conforme o chefe da pasta, Wagner Bittencourt, o Minha Casa, Minha Vida reduzirá o déficit habitacional de Santa Maria. "Fomos exemplo de aplicação e conclusão dos empreendimentos habitacionais provenientes do Programa Minha Casa, Minha Vida. Hoje, estamos mais preparados e aptos para receber as 500 unidades habitacionais projetadas, um grande avanço nas políticas públicas de habitação de interesse social e fomento para economia local", afirmou.