Ponche Verde da Canção Gaúcha é lançado em Dom Pedrito

O Ponche Verde da Canção Gaúcha, evento da música tradicionalista gaúcha, terá lançamento na noite desta sexta-feira (21) em Dom Pedrito, na Campanha. O evento, que será conduzido pelo prefeito Mário Augusto, será realizado às 20h no CTG Herança Paternal. Na ocasião, será divulgado o regulamento com regras, prazo de inscrição das músicas e nomes dos cinco jurados. O evento ocorre de 10 a 12 de novembro, no Parque de Exposições Juventino Corrêa de Moura.

Junto ao 38º Ponche Verde da Canção Gaúcha, ocorrem paralelamente à 22ª Mostra do Canto Campeiro, o 9º Ponche Verde Mirim e o 6º Ponche Verde Instrumental, etapas essas que buscam valorizar e fomentar os compositores, intérpretes e instrumentistas locais. Durante o lançamento, será anunciado o prefeito da Cidade de Lona.

No ano passado, mais de 800 músicas foram inscritas no festival. "Durante a pandemia tivemos de nos adaptar e realizar de forma virtual, mas não interrompemos o Ponche Verde, o que muito nos orgulha", comenta a diretora do Departamento de Turismo, Julieta Freire Farinha.

As vendas de convites para o jantar de lançamento ocorrem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Cultura e Turismo, na avenida Rio Branco, 926, das 8h às 13h30. O valor da entrada é R$ 30,00, e o cardápio servido será galeto, massa com calabresa, arroz, saladas e pão. Após o jantar, haverá baile com animação de Márcio Corrêa e Grupo Gauchismo. Quem optar apenas pelo baile, o valor é de R$ 15,00.