Parobé abre período de inscrições para empresas que desejam ingressar em incubadora tecnológica

Estão abertas as inscrições para as empresas interessadas em integrar a Parobétec, a incubadora tecnológica de Parobé. O espaço, que pode comportar até 10 empresas de tecnologia, fica junto à sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O local serve para incentivar empreendedores a desenvolverem ideias inovadoras.

O edital, formulário de inscrição, critérios de seleção e mais informações sobre o processo de como registrar o interesse em concorrer às vagas para a incubadora está disponível pelo site da Faccat. O endereço (parobetec.faccat.br) estará permanentemente aberto para receber formulários de interessados e fará a seleção conforme estiverem disponíveis novas vagas.

A prefeitura oferece, além do espaço físico, o suporte e estrutura necessária para o desenvolvimento das empresas, Já a Faccat é a responsável pela seleção dos projetos, mentoria e assessoria técnica, com objetivo de orientar e aconselhar os empresários e futuros empresários visando inspirá-los, desenvolvê-los e conectá-los, de modo a alavancar os seus empreendimentos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Adriano Azeredo explica que a incubadora proporciona um berço para as empresas durante seu início, que é uma fase crucial, auxiliando com espaço físico, juridicamente e com o plano de negócios, que são fundamentais para maximizar o seu crescimento saudável e minimizar os riscos da empresa fechar. "Neste espaço as empresas contam com estrutura, mentoria de professores e todo o suporte físico e de gestão necessários para serem plenamente desenvolvidos", destaca Azeredo.