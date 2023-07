Programa em São Gabriel oferece creche no turno da noite

Pais e mães que estudam ou trabalham à noite poderão deixar seus filhos em uma escola de educação infantil municipal em São Gabriel. O projeto Creche Corujinha, idealizado pela prefeitura, irá oferecer 20 vagas noturnas, das 19h às 23h, a partir de agosto. As inscrições, que se encerram nesta sexta-feira (21), são para crianças de quatro meses a quatro anos de idade e devem ser feitas na Secretaria de Educação do município.

Pelo horário, o formato das atividades será diferenciado em relação ao funcionamento diurno, com a possibilidade de saída antes do horário do encerramento. "O espaço tem como principal objetivo oferecer o atendimento à primeira infância no município. Vamos desenvolver atividades lúdicas, a estimulação essencial para a faixa etária e ofertar um lugar acolhedor", explica a coordenadora das escolas municipais de educação infantil de São Gabriel, Chaiane Soares, acrescentando que serão três refeições.

A rede municipal de São Gabriel tem cerca de 7 mil estudantes. Na educação infantil, são 2,3 mil alunos, sendo 800 crianças atendidas até os quatro anos de idade. Se o projeto-piloto da Creche Corujinha apresentar resultados positivos, poderá ser ampliado para uma segunda turma até o fim do ano, segundo a secretária municipal de Educação, Deia dos Santos de Souza. Neste primeiro momento, funcionará na Escola Nossa Senhora Menina, no Centro, que passou por ampliação e melhorias, como a instalação de ar-condicionado em todas as salas.

Cada responsável pela criança precisará comprovar mensalmente que estuda ou trabalha à noite para continuar com a vaga. A criança poderá ficar mais um turno na escolinha, de manhã ou à tarde, mas nunca os três turnos. "A Creche Corujinha é um pedido que recebemos de pais e mães que trabalham ou estudam à noite e não têm com quem deixar seus filhos. Queremos evitar que as crianças fiquem sem os cuidados necessários e permitir que os adultos possam trabalhar ou concluir os estudos com tranquilidade e segurança", informa o prefeito, Lucas Menezes.