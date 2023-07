UTI do hospital de Taquari vai passar por obras para readequação do espaço

A obra para adequação de Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) convencional do Hospital São José, em Taquari, vai iniciar nos próximos dias. O prefeito André Brito assinou o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório, além da ordem de início da obra. O investimento é de R$ 1 milhão.

A contratação da empresa é pelo regime de empreitada global, o que inclui o fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de obra de reforma para adequação da UTI do hospital, localizada no 2º pavimento do hospital. A ala a ser reformada tem 200 metros quadrados.

Durante a realização da obra, o serviço do hospital não será paralisado para execução da obra. Os recursos para execução da obra são provenientes de financiamento com o Finisa, programa da Caixa Econômica Federal, e de ações e serviços públicos de saúde (ASPS).

Na pandemia de covid-19, o Hospital São José teve 10 leitos de UTI Adulto habilitados, em junho de 2020, para atender a demanda de emergência em saúde pública. Com o fim do estado de calamidade, a área foi fechada e, em fevereiro de 2022, a administração municipal passou a trabalhar pela implementação da UTI convencional, iniciando pela elaboração do projeto de reforma e encaminhamento para a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde.

"Lembro do ato de coragem do ex-prefeito Ivo dos Santos Lautert que não deixou que este hospital fechasse e de quando assumimos a prefeitura, em 2013, com o Maneco, ao idealizarmos um projeto de avanço constante para a nossa cidade, de não nos acomodarmos e de acreditarmos o impossível existe para quem não quer lutar, não quer transformar", destacou André Brito, durante o ato de assinatura da ordem de serviço.