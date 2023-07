Meia Maratona de Viamão abre período de inscrições a atletas

Os praticantes de corrida de rua já podem se preparar para a 1ª Meia Maratona Parque Harmonia de Viamão. A prova, realizada pelo Sesc Viamão em parceria com o Parque Harmonia, acontece no dia 10 de setembro, com opções de percursos de 3km, 5km, 10km e 21km, além de 500m para crianças de 8 a 13 anos, e 3km para caminhada.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site do Sesc, onde também está disponível o regulamento. Para as crianças, a participação é gratuita. Já para os interessados em fazer a caminhada o valor é de R$40 e a corrida R$65. Advogados e estagiários inscritos no quadro da OAB têm 5% de desconto e, nesse caso, as inscrições devem ser feitas presencialmente no Sesc (Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 457).

As largadas iniciam às 8h e ocorrem no Parque Harmonia da cidade (Av. Sen. Salgado Filho, 7700). Os três primeiros colocados gerais das provas de corrida para adultos receberão troféus e os três primeiros de cada faixa etária, medalhas. Todos os que completarem o percurso ganharão medalha de participação.