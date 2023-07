Festa do Colono ocorre no fim de semana em Novo Hamburgo

O desfile típico, com a participação da comunidade abre a edição deste ano da Festa do Colono de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, no domingo (23). O evento, a partir das 9h, ocorre na rua João Aloysio Algayer, entre a Travessa Afonso Strack e a Estrada Martin Luther.

Depois do desfile, a festa segue na Comunidade Evangélica com uma programação especial que inclui jogos rurais, shows, exposição, entre outras atrações para toda a família. Com a mesma receita de sucesso das últimas edições, as comemorações exaltam os colonos, seja na referência do antigo povo colonizador, ou no atual produtor rural.

"Além da festividade de um evento como esse, que reúne todas as gerações, a edição de 2023 traz como tema importante a reconstrução da história dos colonos da Lomba, a valorização e o reconhecimento para os produtores rurais da nossa cidade, que constroem o bairro que vivem com suas famílias", destaca o secretário municipal de Cultura, Ralfe Cardoso.