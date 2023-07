Hospital de Guaíba realiza a inauguração de bloco cirúrgico

Com a presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, a prefeitura de Guaíba inaugura, nesta quinta-feira (2), o Bloco Cirúrgico Nossa Senhora do Livramento, do Hospital Regional Nelson Cornetet. A solenidade está marcada para iniciar às 17h.

As duas salas cirúrgicas foram realizadas com recursos da Associação Hospitalar Vila Nova. Foram investidos R$ 38 mil para a compra de instrumentais cirúrgicos e R$ 160 mi lpara aquisição do arco cirúrgico. Além disso, a gestora do hospital realizou a contratação da equipe técnica que vai desempenhar as atividades, composta por Cirurgião Ortopédico, Traumatologista, Anestesista e cinco técnicos de enfermagem sendo dois em cada sala e um circulante.

Inicialmente, o setor vai realizar cirurgias em traumatologia conforme pacto e contrato dentro dos incentivos programa estadual Assistir. O ambulatório de Traumatologia possui teto de 42 cirurgias por mês e 360 consultas. As cirurgias serão eletivas, sendo realizadas sempre nas terças e quartas-feiras, manhã e tarde, sendo o máximo de oito por dia.