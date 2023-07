Gravataí projeta 10 novas unidades de saúde até 2024

A cidade de Gravataí terá 10 novas unidades de saúde até o fim de 2024 com investimento estimado em mais de R$ 25 milhões. A primeira delas é a Unidade de Saúde da Família (USF) Itatiaia, que será inaugurada no sábado (22), com início do atendimento à população na segunda-feira (24).

Em média, serão 4 mil atendimentos mensais para moradores dos bairros Jardim do Cedro, Parque Itatiaia, Vila Neiva e Jardim das Acácias. A nova USF Itatiaia terá sala de vacinas, sala de curativos, sala de inalação e sala de triagem e procedimentos. Além disso, contará com cinco consultórios para atendimento médico e de enfermagem e um consultório odontológico, bem como um espaço próprio para os profissionais de saúde.

Atualmente, Gravataí tem 29 unidades de saúde, uma rede importante porque cerca de 80% das situações médicas são resolvidas na atenção básica, principal porta de entrada dos usuários ao sistema de saúde. O investimento em cada unidade nova é estimado em R$ 2,6 milhões. "Temos uma das maiores coberturas de atenção primária da região metropolitana e estamos entre os melhores indicadores do programa Previne Brasil nas cidades com mais de 200 mil habitantes. A qualificação das unidades de saúde melhora o atendimento e o acolhimento à população, além de possibilitar melhor estrutura para o trabalho dos profissionais da saúde", comentou o secretário municipal da Saúde, Régis Fonseca.

"A construção e a melhoria das unidades de saúde existentes são apenas uma parte do nosso trabalho. Já duplicamos a UTI do hospital e estamos fazendo uma nova emergência. Também estamos reestruturando a nova base do Samu e a central de ambulâncias e teremos um complexo de saúde na área central, com unidade básica de saúde, a Farmácia Municipal e a Farmácia do Estado", destacou o prefeito Zaffalon.