Aprovada lei que autoriza Taquara a captar R$ 15 milhões

a captação de R$ 15 milhões para investir em obras A Prefeitura de Taquara foi autorizada pela Câmara de Vereadores a iniciar, ainda neste ano, com o maior pacote de pavimentações da sua história. O Legislativo aprovou o projeto de lei para permitirdas ruas e estradas da zona urbana e do interior. Os recursos serão provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal, voltada ao setor público com processos de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados.

O projeto de lei que autorizou Taquara a receber o financiamento foi aprovado por nove votos favoráveis, contra seis votos contrários. De acordo com a Lei Orgânica de Taquara, projetos de lei desta natureza podem ser votados se houver o quórum de dois terços dos vereadores - ou seja, se pelo menos 10 dos 15 vereadores confirmarem presença durante a sessão. Com sua aprovação, a lei será sancionada pela prefeita Sirlei Silveira ainda nesta semana.

Com a aprovação do financiamento, as obras de pavimentação vão beneficiar moradores dos bairros Santa Rosa, Santa Maria, Cruzeiro do Sul, Ideal, Empresa, entre outros. Além disso, boa parte do valor também será destinada para a pavimentações em trechos povoados no interior do município, como em Rio da Ilha, Padilha, Morro da Pedra, Pega Fogo, Figueirão, entre outras localidades.