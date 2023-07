Atingidos por ciclone de junho em Gravataí podem solicitar saque do FGTS

Assim como aconteceu em outras cidades, como São Leopoldo, trabalhadores residentes em Gravataí que tiveram suas casas atingidas pelo ciclone extratropical em junho podem solicitar, deste esta quarta-feira (19), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade conhecida por calamidade. A liberação emergencial foi autorizada em decorrência do fenômeno climático que causou estragos em centenas de residências. As regiões mais impactadas foram Morungava, Caveir, Costa do Ipiranga, Itatiaia, Parque dos Anjos e Vila Rica.