Prefeitura doa área para escola do Senai em Venâncio Aires

A prefeita em exercício de Venâncio Aires, Izaura Landim, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nelsoir Battisti, oficializaram o repasse do terreno para edificação do prédio da escola do Senai. A escritura da área, localizada no bairro Aviação, foi assinada e entregue ao diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein, durante reunião nesta quarta-feira (19).

A nova escola terá aproximadamente 1.400 metros quadrados de área construída e será modelo no Rio Grande do Sul, abrigando o setor administrativo, salas de aula, laboratórios e espaço para as oficinas. O investimento é de cerca de R$ 13,5 milhões.

Durante o encontro, Izaura Landim expressou a felicidade em efetivar o projeto e destacou que a iniciativa significa mais qualificação profissional, a valorização do bairro Aviação e o crescimento do município. O diretor-regional do Senai-RS, relatou que o objetivo é proporcionar melhores instalações, ampliando o número de oficinas oferecidas e acompanhando a evolução tecnológica. Conforme Carlos Trein, a expectativa é que a assinatura do início da obra ocorra no próximo dia 31, e a inauguração seja realizada em 2024.