Reunião busca fortalecer polo gastronômico em região de Canoas

Com a ideia de atrair novos investimentos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Canoas realizou uma reunião para compor uma comissão de investidores do polo gastronômico de Canoas. Neste primeiro momento, foram reunidos empresários da avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, no bairro Marechal Rondon, nas imediações do ParkShopping.