Novo Hamburgo recebe festival de música a partir de sábado

Inicia nesta sábado (22) o 1º Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo (Femusik), que se estende até o dia 30 de julho. O evento conta com 362 inscritas(os), entre brasileiras(os) e estrangeiras(os). São nove dias de intensas atividades em diversos espaços culturais da cidade, como o Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, Fundação Ernesto Frederico Scheffel e o Teatro Feevale. O concerto de abertura será feito por alunas e alunos do Núcleo de Orquestras Jovens em conjunto com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo.

A cidade do Vale do Taquari vai se tornar um polo cultural, com a presença de professores de música do Brasil e do exterior, maestros, cantores e alunos dos mais variados instrumentos. Durante a semana, o festival trará apresentações de música de câmara, orquestras, recitais de professores e alunos. O Femusik nasce como início da contagem regressiva das comemorações dos 200 anos da imigração alemã (25 de julho de 2024).

"Estamos em contagem regressiva em diversas frentes culturais em Novo Hamburgo. Uma delas coloca a cidade no roteiro dos principais eventos musicais brasileiros, é o tão esperado Festival Internacional de Música. E convidamos para estar conosco professoras e professores, alunas e alunos, profissionais da arte e público em geral para celebrar a música e a vida", convida o secretário da Cultura, Ralfe Cardoso.

Todas as atrações artísticas são gratuitas para o público. As atividades que ocorrem no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno e na Fundação Ernesto Frederico Scheffel são por ordem de chegada e conforme lotação dos espaços (450 e 180 lugares, respectivamente). Os concertos de abertura e encerramento, nos dias 23 e 30 de julho, que acontecem no Teatro Feevale, necessitam de retirada de ingressos previamente no site do Teatro.