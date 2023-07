Cruz Vermelha de São Leopoldo vai distribuir kits de higiene

A Cruz Vermelha São Leopoldo foi escolhida para ser um hub de distribuição de kits de higiene e limpeza para as filiais do Rio Grande do Sul. Doados pela Cruz Vermelha de São Paulo, 16 pallets, com 6,1 toneladas de sabonete líquido, creme dental, sacos de lixo, desinfetantes, lenços umedecidos e fraldas, foram desembarcados na instituição nesta semana.

"As doações serão destinadas às famílias afetadas duramente pelas enchentes e em vulnerabilidade social", afirma o presidente da Cruz Vermelha São Leopoldo, Luiz Dagoberto Goulart. Segundo ele, o armazenamento e a responsabilidade da logística é uma parceria com o presidente da entidade no RS, Ismael Pereira, devido ao espaço e localização geográfica da sede leopoldense.

Além de São Leopoldo, o material será destinado às filiais da CVB RS, localizadas em Caxias do Sul, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa e Sapucaia do Sul, que serão responsáveis por repassar as doações em suas respectivas cidades. A Cruz Vermelha São Leopoldo selecionou cerca de 20 instituições assistenciais que atendem mais de 800 pessoas para serem beneficiadas nesta primeira etapa.

"Queremos começar a entregar os kits já nesta quinta-feira (20)", explica Goulart. Após esta entrega, será feito novo levantamento de novas entidades assistenciais.