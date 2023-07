Corsan inicia obra para construção de adutora em Gramado

A Corsan inicia, nesta quinta-feira (20), uma obra para melhorar o abastecimento de água em Gramado. Trata-se de uma adutora que conduzirá a água do reservatório do Expogramado até o bairro Casagrande. O tempo para conclusão é estimado em um ano e meio.

As obras vão iniciar na quadra das escolas CNEC e Santos Dumont, na rua São Pedro, aproveitando o período de férias escolares. A via estará interditada para a passagem de veículos leves no trecho entre a rótula da avenida das Hortênsias até a rua Senador Salgado Filho. O transporte coletivo e veículos pesados poderão passar no trecho, intercalando os dois lados da via.

Ainda não há previsão de conclusão dessa primeira etapa, porque o andamento dos trabalhos dependerá das condições do solo que serão encontradas na escavação. Com um investimento de R$ 5 milhões, a Corsan estima que a adutora garantirá o fornecimento de água no município pelos próximos 25 anos. O prefeito Nestor Tissot, que reivindicou a obra, destaca que será uma melhoria importante para o desenvolvimento da cidade.