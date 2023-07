Univates e Tacchini avançam por de curso de Medicina em Bento Gonçalves

O Tacchini Sistema de Saúde e a Universidade do Vale do Taquari (Univates) deram mais um importante passo na direção da viabilização do primeiro curso de Medicina em Bento Gonçalves. Em reunião realizada no Hospital Tacchini, representantes das duas instituições receberam o alvará de localização e funcionamento do campus da universidade das mãos do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira.

O campus da Univates em Bento Gonçalves funcionará na rua Portugal, no bairro São Vendelino. O prédio de quatro andares vai abrigar inicialmente as aulas do curso de Medicina, mas outros cursos da área da saúde poderão ser implementados futuramente.

Além disso, a Univates vai ocupar todo o segundo andar do Hospital do Tacchimed para realizar parte de suas aulas. O local já está completamente estruturado, esperando apenas o início do curso para começar a ser ocupado pelos estudantes de Medicina. As obras no local foram realizadas em pouco mais de seis meses e foram entregues em abril deste ano. Com as obras do campus concluídas e a estrutura liberada pela prefeitura, a Univates e o Tacchini aguardam apenas a conclusão do processo de credenciamento do novo curso de Medicina junto ao Ministério da Educação para anunciar a abertura do processo seletivo em Bento Gonçalves.

O superintendente do Tacchini Sistema de Saúde, Hilton Mancio, ressaltou a importância da parceria entre poder público, Univates e Tacchini na chegada do curso de Medicina a Bento Gonçalves. "Esse é o tipo de iniciativa que prospera somente com a dedicação integral de todos os envolvidos. É o que estamos comprovando com o projeto do primeiro curso de Medicina de Bento Gonçalves. Temos muito a agradecer o esforço da prefeitura desde o primeiro dia em que o projeto foi apresentado", descreve.

O diretor administrativo da Fundação Univates, Júnior Roberto Willig, também ratificou a importância da união de esforços das instituições. "Discutir a relevância e celebrar os avanços do projeto é tão importante quanto a obtenção do alvará. Esta reunião simboliza o respaldo de um curso que vai agregar valor para a saúde da região e beneficiará toda a comunidade", avalia.