Samu de Caxias do Sul passa a atender mais quatro cidades

Com o objetivo de qualificar o atendimento e o acesso às emergências hospitalares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Caxias do Sul passa a ter autonomia e gestão regionais. As ligações para o 192 originadas em Bom Jesus, Farroupilha, Flores da Cunha e São Marcos agora são atendidas pela Central de Regulação de Urgências (CRU) do Samu Caxias do Sul, mas as ambulâncias seguem sendo encaminhadas dos próprios municípios, onde se encontram.

O Samu caxiense também já recebe ligações de Vacaria desde 2010, quando teve início o processo de regionalização. Antes, os chamados desses cinco municípios eram recebidos pelo Samu estadual, com sede em Porto Alegre.

As ligações em Caxias são atendidas prioritariamente no primeiro toque por um Técnico Auxiliar de Regulação Médica, responsável por coletar as primeiras informações (queixa principal, endereço e ponto de referência) e repassar para o médico regulador, que assume o atendimento telefônico, realiza o diagnóstico da situação e inicia a assistência no mesmo instante. Ele dá as primeiras orientações e define se o caso é pertinente para o envio de uma ambulância.

O veículo só sai de Caxias para outros municípios em casos extremos, quando é necessário suporte avançado, não disponível nas cinco cidades. Esse tipo de veículo (UTI Móvel, há duas em Caxias), além de atender às ocorrências de mais gravidade, faz o transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou transporte inter-hospitalar para os que necessitam de cuidados médicos intensivos.

"Essas cidades ganham em qualidade por ter um médico regulador disponível e um Técnico Auxiliar de Regulação Médica que conhece melhor a região e a estrutura de cada município. Isso aproxima e qualifica os atendimentos. E como passamos a ter gerência das portas de entrada de Caxias e da região, conseguimos redistribuir melhor os pacientes, direcionando para o hospital ou estabelecimento de saúde mais adequado para cada situação", avalia Carolina Cunha Lima, médica e diretora-geral do Samu.

Além disso, o Núcleo de Educação em Urgência (NEU) do Samu de Caxias do Sul está realizando diversos treinamentos com as equipes locais de cada cidade envolvida na regionalização, com vistas a nivelar e qualificar os atendimentos. O próximo passo, com objetivo de ampliar ainda mais a Central do Samu de Caxias do Sul, é estender a regionalização para os municípios de Canela, Gramado e Nova Petrópolis, ainda sem data definida.