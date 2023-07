Hospitais do Vale do Taquari recebem verbas da União

O prefeito de Estrela, Elmar Schneider - que preside a Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat); e o prefeito de Vespasiano Corrêa, Tiago Michelon - que preside a Associação de Municípios do Alto Taquari (Amat), estiveram na última semana em Brasília, acompanhando o diretor executivo do Hospital Bruno Born (HBB) de Lajeado, Cristiano Dickel, em audiência junto ao Ministério da Saúde a fim de pleitear a liberação de recursos já aprovados para a instituição. A visita surtiu efeito, pois as instituições de saúde da região serão contempladas com mais de R$ 5 milhões.

O Hospital Bruno Born receberá o custeio anual de R$ 3.1 milhões, oriundo do Ministério da Saúde, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do Estado do Rio Grande do Sul e do município de Lajeado. Já o Hospital Divina Providência de Estrela terá o custeio anual de 15 leitos novos e 15 qualificados, com um recurso anual de R$ 2.3 milhões.

Desde 2018, o HBB possui pactuado 20 leitos clínicos de retaguarda da urgência e emergência novos, e 20 qualificados, que são aqueles em que o paciente precisa de maior tempo de internação, como no caso dos acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os leitos receberam parecer favorável da União em 2020, mas até então encontravam-se represados.

Para o prefeito de Estrela, trata-se de mais uma demonstração de que a união de esforços é capaz de fomentar bons resultados para a região. "Quando falamos em recursos para saúde, estamos falando em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estamos muito felizes com essa conquista, pois sabemos que com articulação política e boas relações podemos destravar essas e outras demandas da nossa comunidade", ressalta Elmar Schneider.