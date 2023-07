Escolas de Canela recebem guaritas para guardas municipais

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin assinou a ordem de início de obra para a construção de guaritas em sete escolas municipais. A empresa vencedora do processo licitatório e responsável pelas obras é a Verdi Sistemas Construtivos.

O investimento total será de R$ 535.4 mil. As escolas contempladas nesta primeira etapa serão: João Alfredo (Sesi), Noeli Silva de Azevedo e Souza (Santa Marta), Tio Beto (Canelinha), Severino Travi (Distrito Industrial), Barão do Rio Branco (Saiqui), Dante Bertoluci (São Luiz) e Ernesto Dornelles (Boeira). As guaritas serão construídas em formato modular semelhante das novas escolas municipais.

O prefeito destaca que a intenção é ampliar este serviço em um futuro próximo, beneficiando outras escolas e comunidades. "Com um local adequado os guardas municipais poderão desempenhar suas funções com ainda mais êxito, oferecendo segurança e tranquilidade aos alunos, pais e familiares", avalia Orsolin.

Já a secretária de Educação, Janete da Silva Santos, lembra que recentemente instituições de ensino de todo o país enfrentaram um momento crítico de insegurança. Para Janete, as guaritas, junto com o sistema de videomonitoramento, são ferramentas fundamentais para coibir delitos ou vandalismo. "Estamos investindo para melhorar a estrutura de segurança nas nossas escolas, além de manter contato direto com as forças policiais sempre que necessário", comenta Janete.