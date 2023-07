Municípios do Alto Uruguai buscam a liberação da criação de tilápias

Uma reunião realizada em Porto Alegre serviu para buscar a liberação de criação de tilápias no Rio Grande do Sul, e que pode beneficiar os municípios lindeiros da região no Rio Uruguai. O presidente da Associação de Municípios do Alto Uruguai (Amau) e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, esteve em audiência com representantes da Famurs na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Eles foram recebidos pelo secretário adjunto de Meio Ambiente do RS, Marcelo Camardelli e o chefe da Divisão de Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental da secretaria de Meio Ambiente, Mateus Evangelista Leal.

O assunto em pauta foi o grupo de trabalho que o Estado está criando para alinhar a regulamentação e a liberação da produção de tilápias em todo o RS, já que está suspensa através de Ação Civil Pública de autoria do Ministério Público Federal contra o Estado. O órgão alega que deve ser feito um monitoramento da espécie na bacia do Rio Uruguai, considerando que se trata de espécies exóticas.

"Nosso pleito é que seja liberada a criação de tilápias em tanques de rede no Rio Uruguai, o que exige um estudo maior. Esse é o nosso grande desejo, usando o bom exemplo que a comitiva do Alto Uruguai, conheceu no final de junho em Alfenas em Minas Gerais, onde apenas um produtor, produz 3 mil quilos de tilápias", disse Marcelo.

O presidente da entidade reiterou para a Secretaria de Meio Ambiente que a região possui um grande nicho de mercado, já que todo o norte do RS abrange de ponta a ponta o Rio Uruguai, com inúmeras barragens instaladas. "Esse farto recurso natural, viabiliza a criação de tilápias. Hoje o Rio Grande do Sul, adquire o peixe quase em sua totalidade de Santa Catarina e do Paraná", sublinha Arruda.

Após a liberação da legislação, Marcelo Arruda aponta para outros desafios. "Para agregar valor, precisamos industrializar esses peixes. É uma grande oportunidade e que pode atrair investidores que queiram atuar nos municípios", completa.