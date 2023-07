Expofeira aposta na tecnologia para a 97ª edição, em Pelotas

A Expofeira Pelotas chega na 97ª edição consolidada, não apenas como a mais antiga feira agropecuária do Rio Grande do Sul como também a maior após a Expointer. Neste ano, o evento, que será realizado de 9 a 15 de outubro, no Parque Ildefonso Simões Lopes, da Associação Rural de Pelotas (ARP), aposta na tecnologia e em formatos modernos de comunicação para registrar não apenas esta tradição e história, mas para mostrar as potencialidades oferecidas pelo agronegócio regional.

Com o slogan "Nossa história tem voz", a Expofeira pretende ecoar em escala nacional e internacional a força de uma produção primária reconhecida pela excelência genética e por uma cadeia produtiva diversificada - que inclui além do rebanho bovino de corte e de leite, a equinocultura, ovinocultura, fruticultura, olivicultura, vitivinicultura, setor madeireiro, entre outras matrizes produtivas.

Para assegurar esta vivência, a tecnologia será a principal aliada da 97ª Expofeira Pelotas. O evento, para além das redes sociais e plataformas a que os internautas estão mais familiarizados, em 2023 projeta ampliar esta experiência por meio de realidades ainda novas no campo da comunicação, como vivências imersivas, salas 3D, avatares, holografias, entre outros formatos.

O lançamento da 97ª Expofeira Pelotas será dia 17 de agosto, às 19h. Dentro da programação, a Conferência Rural, voltada para o fomento do conhecimento, da troca de experiências e implemento de novas tecnologias no âmbito do agronegócio, com participação de produtores, universidades, setor privado e instituições públicas na área da pesquisa e extensão rural.

O evento inclui na programação temas de interesse de um total de 14 cadeias produtivas e é realizado durante toda Expofeira, na forma de simpósios, mesas-redondas, debates, palestras e seminários. "Como sempre, toda a estrutura do Parque estará disponível para atender a programação, com cada setor envolvido contribuindo com temas do seu interesse", afirma Augusto Rassier, presidente da ARP

Este ano, como novidade, a Conferência incluirá temas ligados à área jurídica que permeiam o agronegócio. A abertura, dia 9, ficará a cargo do Comitê da Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim-Canal São Gonçalo. Novo encontro para fechar esta programação está previsto para o próximo mês, após o lançamento oficial da 97ª Expofeira Pelotas.