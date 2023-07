Prefeitura cria Secretaria de Turismo em Viamão

A prefeitura de Viamão, na semana passada, confirmou a criação da Secretaria Municipal de Turismo. O objetivo é, com uma pasta própria, trabalhar em projetos de fomento ao setor no município.

"A secretaria começou a ser planejada desde fevereiro de 2022, quando a cidade assinou a adesão ao programa Cidade Empreendedora do Sebrae. A partir desse passo, foi construído o Radar Turístico, que evidenciou as potencialidades do turismo de Viamão, através da avaliação da infraestrutura e dos atrativos. Esse documento orientou a reflexão e as decisões por parte do município", relata o prefeito Nilton Magalhães.

Outro ponto importante foi o Plano Municipal do Turismo, entregue em dezembro de 2022, além atualização da legislação do Conselho Municipal do Turismo, aprovada e sancionada em maio deste ano. "Viamão está numa crescente em termos de investimentos na área do entretenimento, gastronomia e turismo. Estamos fazendo a nossa parte com a revitalização do Lago Tarumã, conseguindo junto ao governo do Estado o asfalto até Itapuã, o investimento de R$ 10 milhões no novo Parque Saint Hilaire e a criação da secretaria específica do Turismo faz parte desse processo", complementa o secretário geral de Governo, Rafael Bortoletti.

O novo secretário do Turismo é Sílvio Streit Júnior, que já foi vereador da cidade por dois mandatos: "É um grande desafio estar à frente dessa nova secretaria, mas também uma grande satisfação em ver todo o potencial que Viamão possui e que, agora com toda essa organização iniciada ainda em 2022, poderá ser desenvolvido em sua plenitude", finaliza.